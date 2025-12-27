Royale Charme-Offensive: Charles und William reisen in die USA

Trump und die Royals – eine besondere Beziehung

Der US–Präsident gilt als bekennender Royal–Fan. Seine Bewunderung für die Monarchie geht auf seine verstorbene Mutter Mary zurück, die in Schottland aufwuchs und zeitlebens eine begeisterte Royalistin war. Bei seinem jüngsten Staatsbesuch in Grossbritannien nannte Trump den König «meinen Freund» und schwärmte nach zwei Tagen voller Prunk und einem glanzvollen Staatsbankett auf Schloss Windsor: «Er ist ein grossartiger Mensch. Die Menschen in diesem Land lieben ihn.»