Royale Gartenparty: Prinzessin Kate feiert ihre Rückkehr

In Begleitung ihres Ehemannes Prinz William (42) hat Prinzessin Kate (43) am 20. Mai ihre Rückkehr zu den traditionellen jährlichen Gartenpartys der britischen Royals gefeiert. In einem charmanten Kleid in sommerlichem Gelbton und mit einem bezaubernden Lächeln begrüsste sie die zahlreichen geladenen Gäste vor dem Buckingham–Palast.