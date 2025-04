Royale Rübe: König Charles spielt Karottenflöte mit Gemüse-Orchester

Gemeinsam mit dem London Vegetable Orchestra – einer durchaus existierenden Gruppe, die Musikinstrumente aus frischem Gemüse schnitzt – nahm der Monarch an einer royalen Jamsession der etwas anderen Art teil. Mit einer musikalisch zweckentfremdeten Karotte in der Hand gab der Charles den Kinderklassiker «Twinkle Twinkle Little Star» zum Besten und bewies einmal mehr, dass ihm auch nach jahrzehntelanger Thron–Warteschlange nicht die Lust an kuriosen Begegnungen vergangen ist.