«Royale Tour» auf Harry und Meghans Spuren für 1.120 Euro

Die Reise, die den Titel «Royal Celebrity Tour of Los Angeles and Montecito» heisst, soll umgerechnet etwa 1.120 Euro pro Person in einer sechsköpfigen Gruppe kosten. Dafür sollen die Touristen an die Lieblingsorte von Harry und Meghan gefahren werden - vom Stamm-Restaurant über Boutiquen, dem Polo-Club, in dem sie sich im letzten Jahr küssten bis hin zu dem Weg, den Harry mit seinen Hunden Gassi geht.