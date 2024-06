Royale Vorzeigeehe: Silberhochzeit bei Prinz Edward und seiner Sophie

Bescheidene Hochzeit in der St.–Georges–Kapelle

Mit ihrer Hochzeit am 19. Juni 1999 brachen Edward und Sophie gleich mit mehreren Traditionen. Anders als seine Geschwister schritt der Royal nicht in der Westminster Abbey oder der St.–Pauls–Kathedrale, sondern in der wesentlich kleineren St.–Georges–Kapelle auf Schloss Windsor vor den Traualtar. Die Zeremonie enthielt keine staatlichen oder militärischen Elemente – Prinz Edward heiratete als erster Sohn eines britischen Monarchen nicht in einer Militäruniform.