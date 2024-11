Royale Weihnachten: Keine Einladung für Meghan und Harry?

Vermutlich verbringen die beiden mit ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) die Feiertage in ihrer Wahlheimat Kalifornien. Die junge Familie erschafft dort ihre eigenen Traditionen. In einem Interview mit der US–Ausgabe der «Marie Claire» erklärte die Herzogin von Sussex kürzlich: «Am Anfang geniesst man als Mutter mit Kindern einfach, dass sie da sind, aber sie verstehen noch nicht alles, was passiert.» Jetzt seien die Kinder aber «in einem Alter, in dem ich es kaum erwarten kann, es jedes Jahr aus ihrer Sicht zu sehen». Jeder Feiertag sei «ein neues Abenteuer». Sie wünsche sich, dass Archie und Lilibet die «Magie» von Traditionen erleben, wie etwa «tollen Rezepten, die sie mit einer prägenden Erinnerung verbinden». Eine dieser Traditionen sei auch, dass die Familie immer «Karotten für die Rentiere» vor die Tür stelle.