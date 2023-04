Royaler Dresscode: Diese Regeln gelten für Kate, Camilla und Co.

4. Taschen-Tutorial

Eine Handtasche wird am Hofe gerne gesehen - aber sie darf nicht zu gross sein. Deshalb greifen Kate und Co. gerne zur Clutch. Darin kann man nicht nur die nötigsten Dinge wie ein Taschentuch verstecken, sondern sie ist auch ein wichtiges soziales Hilfsmittel. So signalisierte die Queen mit ihrer Tasche, dass sie ein Event verlassen oder aus einer langweiligen Unterhaltung gerettet werden wollte. Prinzessin Diana (1961-1997) hielt sich ihre Tasche beim Aussteigen aus der Limousine vor die Brust, damit die Paparazzi ihr nicht in den Ausschnitt fotografieren konnten.