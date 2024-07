Royaler Geldregen: Charles, William und Harry bekommen Millionen

Gewinne aus dem «Crown Estate», dem Land– und Immobilienbesitz der Krone, in Höhe von 1,1 Milliarden Pfund (1,3 Mrd. Euro) bedeuten laut «The Guardian», dass der «Sovereign Grant», über den unter anderem die offiziellen Pflichten der königlichen Familie finanziert werden, von 86 Millionen Pfund (102 Mio. Euro) im Jahr 2024/25 auf 132 Millionen Pfund (157 Mio. Euro) im Jahr 2025/26 steigen wird. In den «Sovereign Grant» fliesst ein Teil der Gewinne aus dem «Crown Estate». Aus dessen Einnahmen wird derzeit aber nicht nur die Arbeit der Royals mitfinanziert. Geld daraus fliesst auch in die jahrelange Renovierung des Buckingham–Palastes in London. Die Kosten sollen hier bei 369 Millionen Pfund (439 Mio. Euro) liegen.