Royaler Jahresrückblick: William und Kate legen noch mehr Bilder nach

Bereits am 30. Dezember hatte der Rückblick für den Prinzen und die Prinzessin von Wales begonnen. Schon da teilten sie eine Fotoserie mit zwölf Bildern – eines für jeden Monat des Jahres. Zu sehen sind in dieser Slideshow etwa das Gedenken am Holocaust Memorial Day, ein Ausflug zum 14. Hochzeitstag des Paares sowie Prinz George (11) im Gespräch mit Veteranen. Eine besonders lockere Aufnahme zeigt William zudem auf der Weihnachtsfeier der Welsh Guards – mit einem Bier in der Hand und strahlendem Lächeln.