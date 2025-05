Royaler Kick: Prinz William zeigt Fussballkünste im Anzug

Strassenfussball als Mittel zur Gemeinschaftsförderung – mit diesem Ansatz will Prinz William soziale Verbindungen stärken. Der 42–jährige Thronfolger reiste am 21. Mai überraschend nach Leith am Ostrand von Edinburgh, um ein lokales Fussballprojekt zu besuchen, das genau diese Ziele verfolgt.