Royaler Spinning-Kurs: Prinzessin Kate hängt William auf dem Rad ab

Dabei durfte das royale Paar auch selber sportlich aktiv werden. Auf Heimtrainern traten William und Kate in einem 40-sekündigen Rennen gegeneinander an. Beide knieten sich sichtlich in ihre Herausforderung hinein. Kate begann stark, William holte auf, als ihm aus dem Hintergrund Zuschauer «ihre Frau ist schneller» zuriefen. Der Prinz von Wales und seine Frau sind generell bekannt dafür, den Wettbewerb zu lieben.