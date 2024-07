Prinz William beim EM-Finale in Berlin

Royales Comeback: Prinzessin Kate besucht Wimbledon-Finale der Herren

Prinzessin Kate wird am Sonntag das Tennis–Endspiel der Herren in Wimbledon besuchen. Das teilte der Kensington Palast am Samstag mit. Nach Trooping the Colour ist es ihr zweiter öffentlicher Auftritt seit dem krankheitsbedingten Rückzug.