Royals am Nationalfeiertag: Elisabeth von Belgien glänzt in Pink

Elisabeth geht in die USA, um weiter zu studieren

Prinzessin Elisabeth hat vor kurzem ihr Studium der Geschichte und Politik in Oxford abgeschlossen. Ihr nächstes Ziel soll mit Harvard eine weitere Eliteuniversität sein, wie «The Brussels Times» vor wenigen Wochen berichtete. In diesem Sommer soll demnach ihr Studium in den USA beginnen. «Sie hat kürzlich die Aufnahmeprüfungen bestanden», wird der Palast von der Zeitung zitiert. Kronprinzessin Elisabeth wird dem Bericht zufolge an der Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts, studieren.