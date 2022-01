Royals sollen erleichtert über die Abwesenheit von Harry und Meghan sein

Mit seiner Abwesenheit könnte das Herzogenpaar der Familie des britischen Prinzen aber sogar einen Gefallen tun, wie Ingrid Seward, Chefredakteurin des «Majesty Magazine», glaubt. «Die königliche Familie dürfte erleichtert sein, wenn der Herzog und die Herzogin von Sussex bei der Gedenkfeier für Prinz Philip in den USA blieben, da ihre Anwesenheit die Feier in eine ‹Harry und Meghan›-Show verwandeln würde», so die Royal-Expertin zu «The Sun». «Ich glaube, wenn sie sich entscheiden, nicht zu kommen, wird jeder aufatmen», fasst sie zusammen.