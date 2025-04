Royals weltweit nehmen Abschied von Papst Franziskus

In Rom haben sich unterdessen Tausende zu einer Rosenkranz–Gebetswache vor der Petersbasilika versammelt. Der Leichnam des Papstes wird am Mittwochmorgen drei Tage lang im Petersdom aufgebahrt, bevor er nach einer Trauerfeier auf dem Petersplatz am Samstag in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt werden wird.