RTL-Abschiedsshow: Thomas Gottschalk tritt trotz Krebserkrankung auf!

Noch immer muss der Entertainer starke Schmerzmittel nehmen. «Opiate», sagte seine Ehefrau der Tageszeitung. Wie immer habe zu Hause alles gewirkt – Gottschalk sei «witzig, frech, gut gelaunt» gewesen. Erst bei der kürzlichen Bambi–Verleihung, bei der Gottschalk mit konfusen Äusserungen auffiel, wurde deutlich, wie stark die Nebenwirkungen der Medikamente sind. «Ich war nicht darauf vorbereitet, dass mir jemals so etwas passieren könnte. Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken. Ich kannte mich so selbst nicht», erzählte er.