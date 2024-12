RTL bestätigt: Die ersten beiden Dschungelcamp-Kandidaten stehen fest

Letzterer erwies sich in den vergangenen Jahren als waschechter Reality–TV–Star: Nach seinem ersten Auftritt bei «Love Island» (seit 2017, auf RTL Zwei) war Dziwak unter anderem bei «Are You The One – Reality Stars in Love» (seit 2021, auf RTL+), «Das Sommerhaus der Stars» (seit 2016, auf RTL) und «Kampf der Realitystars» (seit 2020, auf RTLzwei) zu sehen. Auch für Becker ist es nicht das erste Format: Sie nahm 2017 an der Show «Global Gladiators» (2017–2018, auf ProSieben) teil und schaffte es bis ins Finale. Dort musste sie sich gegen Oliver Pocher (46) geschlagen geben.