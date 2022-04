RTL dementiert Abschied von Nazan Eckes nach 23 Jahren

Hat Moderatorin Nazan Eckes (45) nach rund 23 Jahren ihren Job bei RTL gekündigt? Diese Nachricht will die «Bild»-Zeitung aus Kreisen des Privatsenders in Erfahrung gebracht haben, viele weitere Medien griffen sie auf. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news zeichnet eine RTL-Sprecherin hingegen ein komplett anderes Bild der Sachlage und dementiert den Bericht mit den Worten: «Wir können nicht bestätigen, dass Nazan Eckes RTL verlässt. Es gibt ganz konkrete Pläne für einen grossen Themenabend mit ihr sowie für eine Interviewreihe, an der wir derzeit gemeinsam mit Nazan arbeiten.»