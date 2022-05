«RTL Direkt»: Sonderausgabe mit Bundeskanzler Olaf Scholz geplant

Bundeskanzler Olaf Scholz (63, SPD) sucht erneut die Nähe zu den deutschen Bürgerinnen und Bürgern und wird ihnen am 16. Mai um 22:15 Uhr in einem «RTL Direkt Spezial» (auch via RTL+) Rede und Antwort stehen. Ob Waffenlieferungen, gestiegene Energiekosten, die Pläne der Ampel-Koalition oder die mögliche Ausweitung des Krieges - in der rund 70-minütigen Sondersendung sollen die Themen beleuchtet werden, «die die Menschen in diesen Zeiten bewegen», heisst es in einer Pressemitteilung von RTL.