Gigi Birofios bisherige Reality-Stationen

Reality-TV-Star Birofio hat bislang vor allem durch seine stürmische On-Off-Beziehung mit Michelle Daniaux («Temptation Island VIP») für Schlagzeilen gesorgt. In «Ex on the Beach» lernten sich die beiden 2020 kennen und kamen kurze Zeit später zusammen. Bei «Prominent getrennt» (2022) und einer weiteren Staffel von «Ex on the Beach» (2022) fanden sie wieder zueinander, doch so richtig dauerhaft will ihre Liebe einfach nicht halten.