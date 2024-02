RTL-Event «Die Passion»: No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa wird Maria

Nadja Benaissa: «Eine Herzensangelegenheit»

«Es hat mich tief in meinem Innersten berührt, als ich erfuhr, dass ich Maria sein darf», zitiert der Sender die Sängerin. «Mir bedeutet der Glaube an Gott sehr viel. Er gibt mir Kraft, Zuversicht und Sinn in meinem Leben», sagt die 41–Jährige, die als Mitglied der erfolgreichen Castingshowband No Angels bekannt wurde. Maria habe viel Schmerz aber auch Segen in ihrem Leben erlebt, erklärt sie und fügt hinzu: «Ich bin gesegnet, all diese Emotionen einer Frau und Mutter beim Singen spüren und ausdrücken zu dürfen.»