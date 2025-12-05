RTL-Jahresrückblick: Boris Becker hatte im Gefängnis «Todesangst»

Der einzige Tag, an dem Becker weinte

Trotz aller Dunkelheit gab es einen Lichtblick hinter Gittern. Gemeinsam mit anderen Häftlingen verfolgte Becker das Wimbledon–Finale im Gefängnisfernsehen. Seine Frau und Sohn Noah (31) sassen derweil persönlich im Stadion. Als sein ehemaliger Schützling und Freund Novak Djokovic (38) das Match gewann, überwältigten Becker die Gefühle. «Das war der einzige Tag, an dem ich geweint habe. Allerdings aus Freude», erinnerte er sich. «Da bin ich aufgestanden, habe die Arme in die Luft gestreckt und habe auch gewonnen in dem Moment.»