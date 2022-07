Vorbereitungen laufen schon

Die Vorbereitungen auf die neue Staffel laufen zumindest bereits. Der Sender hatte kürzlich die Termine für die offenen Castings bekannt gegeben. Am 22. und 23. Juli können sich Gesangstalente in Köln einfinden. Danach stehen unter anderem weitere Termine in Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg und Berlin an.