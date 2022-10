«RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen»: Alle Fakten zur Gala-Show

Im Anschluss: «RTL Samstag Nacht - Mirco Nontschew Spezial»

Mirco Nontschew (1969-2021) zählte zur Stammbesetzung der Samstagabend-Show und war von 1993 bis zum Ende 1998 Teil des Ensembles. Später feierte er unter anderem auch mit den «7 Zwerge»-Filmen seines Kollegen Otto Waalkes (74) im Kino Erfolge. Zudem nahm er an der ersten und der dritten Staffel der Comedyshow «LOL: Last One Laughing» von Amazon Prime Video teil. Der Komiker starb am 3. Dezember 2021 im Alter von 52 Jahren in seiner Berliner Wohnung.