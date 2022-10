«RTL Samstag Nacht»: Grosses Wiedersehen steigt Ende Oktober

Nontschew gehörte zur Stammbesetzung des Formats, das zwischen 1993 und 1998 über die Bildschirme des Landes flimmerte. Der Komiker verstarb im vergangenen Jahr überraschend im Alter von nur 52 Jahren. Zuletzt war er in der dritten Staffel von «LOL: Last One Laughing» von Amazon Prime Video aufgetreten. Die Folgen sind seit Frühjahr 2022 zu sehen.