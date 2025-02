RTL schmeisst «Golden Bachelor» aus dem Programm

Gescheiterte Adaption des US–Erfolgs

An den Erfolg des US–amerikanischen Originals konnte die deutsche Version damit nicht anknüpfen. Während der «Golden Bachelor» in den USA so erfolgreich lief, dass der Sender ABC bereits ein Spin–off mit dem Titel «Golden Bachelorette» an den Start brachte, dürfte sich die Begeisterung in Köln–Deutz angesichts der jüngsten Erfahrungen in Grenzen halten.