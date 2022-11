In der Serie will Hasselhoff, der vor allem aufgrund seines Namens nur noch für Gastauftritte oder Werbeclips gebucht wird, mit einer Theaterhauptrolle in Deutschland beruflich neue Wege gehen. In der realen Welt habe die Verbindung zu Deutschland seit seiner Hit-Single «Looking for Freedom» und dem legendären Auftritt in der Silvesternacht an der Berliner Mauer 1989 nicht abgerissen, erklärt Hasselhoff. Seit über 30 Jahren komme er immer wieder gerne zu seinen Fans nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz - ab März 2023 ist der Musiker dort auch wieder auf Tour zu sehen. Dass der Serien-Hasselhoff Lust hat auf eine neue Herausforderung, ist auch dem echten nicht fremd. «Ich challenge mich jeden Tag und will besser werden. Serena Williams und ihre Arbeitsmoral inspirieren mich zum Beispiel. Ich will weiter arbeiten, meine Texte lernen und meine Beziehung zu den Fans pflegen.»