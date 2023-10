RTL-Show «Die Verräter» bringt ChrisTine Urspruch aus der Fassung

Achtung, es folgen Spoiler zur dritten Folge

Nachdem Schauspieler Florian Fitz (55) als Verräter enttarnt wurde, können die zwei übrigen Verräter Rapper Jalil (36) und Sängerin Anna–Carina Woitschack (30) einen Loyalen dazu einladen, auf ihre Seite überzulaufen. Die Einladung von Jalil und Woitschack geht an ChrisTine Urspruch – und löst bei ihr ein Gefühlschaos aus. Die Schauspielerin schildert, wie sie davon erfuhr: «In der Nacht klopfte es irgendwann an meine Tür und dann bekam ich den Brief. Ich habe ihn geöffnet und es ratterte in meinem Kopf: ‹Was soll ich machen?› Ich habe nichts zu verlieren. Ich nehme das Angebot an. Ich bin eine Verräterin.» Darauf darf sie sich mit den beiden anderen Verrätern treffen – und staunt: «Der Moment, als die ihre Kapuzen gelüftet haben, das war wirklich so: ‹Ah, du! Ah, du?› Ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich Jalil wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und bei Anna–Carina war ich mir nicht so wirklich sicher.» Sie fühlt sich aber «direkt verbündet irgendwie»: «Wir sind jetzt Brüder und Schwestern im Herzen.»