RTL-Show «Wettkampf in vier Wänden» mit Yvonne Woelke und Peter Klein

Iris Klein will sich optimieren

Derweil schwärmt Peters Noch-Ehefrau Iris Klein auf ihrer Instagram-Seite seit Wochen immer wieder in den höchsten Tönen von ihrem neuen Freund «Mr. T» und verriet in einer Fragerunde, dass sie optisch noch einiges vor habe. «Noch diesen Monat lasse ich mir Implantate machen und freue mich drauf.» Weitere Gänge zum Beauty-Doc werden wohl noch folgen: «Ich werde noch einiges an mir ändern, weil es mir gefällt. Ein altes Haus lässt man auch renovieren.» Auch beim Sport postet sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) seit der Trennung häufig.