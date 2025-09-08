RTL streicht «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» wegen Basketball-EM

RTL startet stattdessen ab 19:40 Uhr die Übertragung der Viertelfinal–Partie zwischen Deutschland und Slowenien – rund um NBA–Superstar Luka Dončić (26) – bei der FIBA EuroBasket 2025. Auch die aktuelle Folge der investigativen Comedyshow «Mario Barth deckt auf!» muss ab 20:15 Uhr dem Live–Sport an diesem Mittwoch weichen. Das reguläre Programm setzt RTL nach dem Spiel um 22:30 Uhr mit «stern TV» fort.