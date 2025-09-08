RTL streicht «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» wegen Basketball-EM

Fans der RTL–Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» haben das Nachsehen: Wie der Sender am Montag mitteilt, fällt die Ausstrahlung der Folge 8.354 «Herzensbrecher» am Mittwoch (10. September) aus.
RTL startet stattdessen ab 19:40 Uhr die Übertragung der Viertelfinal–Partie zwischen Deutschland und Slowenien – rund um NBA–Superstar Luka Dončić (26) – bei der FIBA EuroBasket 2025. Auch die aktuelle Folge der investigativen Comedyshow «Mario Barth deckt auf!» muss ab 20:15 Uhr dem Live–Sport an diesem Mittwoch weichen. Das reguläre Programm setzt RTL nach dem Spiel um 22:30 Uhr mit «stern TV» fort.
Deutsches Basketballteam gilt als Mitfavorit
Die deutsche Basketball–Nationalmannschaft setzte sich am Samstag mit einem 85:58–Erfolg im Achtelfinale gegen Portugal durch. Der amtierende Weltmeister gilt als einer der Top–Favoriten auf den Titel.
Neben Kapitän Dennis Schröder (31) ist das Team gespickt mit aktiven und ehemaligen NBA–Spielern, darunter zum Beispiel Tristan da Silva (24), Franz Wagner (24), Daniel Theis (33) oder Isaac Bonga (25).