RTL-Tanzshow «Let's Dance» startet mit gewohnt starken Quoten

RTL-Show tanzt «heute-show» schwindelig

Am Staffelstart von «Let's Dance» biss sich auch die beliebte «heute-show» quotentechnisch die Zähne aus. Nur 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die ZDF-Satire, was einem Marktanteil von 14,2 Prozent entsprach. Von den 14- bis 49-Jährigen schalteten lediglich 830.000 Menschen ein, also 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.