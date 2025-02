RTL überträgt wieder sieben Formel-1-Rennen

Nach einer zweimonatigen Pause kehrt die Formel 1 dann am 18. Mai mit dem Grossen Preis der Emilia–Romagna in Imola ins Free–TV zurück. Es folgen die Rennen in Barcelona (1. Juni) und Montreal (15. Juni). Ende Juli überträgt RTL dann den Klassiker im belgischen Spa–Francorchamps, bevor es nach der Sommerpause am 31. August in Zandvoort weitergeht. Den Abschluss im Free–TV bildet wie im Vorjahr das spektakuläre Nachtrennen in Las Vegas am 23. November.