RTL vergibt die «Reality Awards»: Diese Jury kürt die Sieger

Bei der ersten Ausgabe der Verleihung im Dezember 2024 wurden ebenfalls Preise in insgesamt zwölf Kategorien verliehen. Am erfolgreichsten war das Paar Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29): Die beiden gewannen sowohl als beliebtestes Realitypaar als auch in der Kategorie «Lovestory des Jahres». Weitere Gewinner waren «Das Sommerhaus der Stars» in der Kategorie «Beliebteste Reality des Jahres» sowie Bushido und Anna–Maria Ferchichi für die «Reality–Doku des Jahres».