RTL vergibt die «Reality Awards»: Diese Jury kürt die Sieger

Am 16. April rollt RTL+ in Bonn zum zweiten Mal den roten Teppich aus, um die Highlights und Aufreger des Reality–TV–Jahres zu küren. Bei den «Reality Awards», die der Kölner Sender dieses Jahr erstmals gemeinsam mit der «Bild» präsentiert, sind neben RTL+ und RTLzwei auch Prime Video, Paramount+ und SPORT1 mit ihren Formaten vertreten.
Jury trifft Endauswahl
Bevor das Publikum abstimmen darf, muss eine Fachjury die Spreu vom Weizen trennen. Unter dem Vorsitz von «Bild»–Unterhaltungschefin Tanja May sitzen namhafte Branchenkenner am Tisch: Zur Jury gehören Evelyn Burdecki, Comedian Özcan Cosar, die «Trashologinnen» Franziska Saxler und Dinah Gutermuth sowie die Creator Sanijel Jakmovski, Alicia Andrich und Alexander Radloff.
Diese Jury legt fest, welche Momente und Personen es in die Endauswahl schaffen. Berücksichtigt werden alle Formate, die 2025 starteten und bis Mitte Februar 2026 endeten.
In diesen Kategorien werden Preise vergeben
Die Auszeichnungen orientieren sich an dem, was die Zuschauer am nächsten Tag im Büro oder in den sozialen Medien diskutieren. Insgesamt werden zwölf Preise vergeben, darunter Realitystar des Jahres, Lovestory des Jahres und der lustigste Moment. Hinzu kommen der Beef des Jahres, die Trennung des Jahres sowie die «Dramaqueen» und die «Redflag» des Jahres. Zudem wird der beste Reality–TV–Host geehrt.
Nachdem die Jury die jeweils drei Nominierten pro Kategorie (mit Ausnahme der Kategorien Host und Beliebteste Reality) bestimmt hat, sind die Fans gefragt. Vom 6. bis 13. April kann auf bild.de abgestimmt werden. Die Verleihung selbst liegt wieder in den Händen von Sophia Thomalla und Olivia Jones. Das Duo moderiert den Abend und wird die Gewinner live in Bonn küren.
Bei der ersten Ausgabe der Verleihung im Dezember 2024 wurden ebenfalls Preise in insgesamt zwölf Kategorien verliehen. Am erfolgreichsten war das Paar Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29): Die beiden gewannen sowohl als beliebtestes Realitypaar als auch in der Kategorie «Lovestory des Jahres». Weitere Gewinner waren «Das Sommerhaus der Stars» in der Kategorie «Beliebteste Reality des Jahres» sowie Bushido und Anna–Maria Ferchichi für die «Reality–Doku des Jahres».