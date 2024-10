RTL zeigt «GZSZ»-Special in Spanien im Dezember

Ein wenig gedulden müssen sich die Fans der RTL–Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» noch, doch Anfang Dezember ist es endlich so weit: Das neue Special in Spielfilmlänge wird am 5. Dezember um 19:40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – eine Woche vorab ist es bereits auf RTL+ zu sehen. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Die XXL–Folge spielt in Barcelona und Sitges, Katalonien.