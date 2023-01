RTL zeigt ITV-Interview mit Prinz Harry

RTL zeigt das Interview

RTL zeigt der Mitteilung zufolge das rund 72-minütige Interview mit Harry und Tom Bradby exklusiv im deutschsprachigen Raum in voller Länge erstmals am Montag, den 9. Januar um 17 Uhr in einem «Exclusiv Spezial: Harry - Das Interview». Moderatorin Frauke Ludowig (58) und Adelsexperte Michael Begasse (56) begrüssen die Zuschauerinnen und Zuschauer zu der Sondersendung und wollen diesen «vertiefende Einordnungen» liefern. Das Interview ist zudem in voller Länge am Montag bei ntv in einem «News Spezial: Harry - Das Interview» um 20:15 Uhr sowie bei VOX in einem «Prominent Spezial. Harry: Das Interview» um 23:15 Uhr zu sehen. Auf RTL+ ist das Gespräch im Anschluss der Ausstrahlung auch in der englischsprachigen Originalversion abrufbar, heisst es weiter.