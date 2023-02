Ruben Östlund: Dritter Palmen-Doppelsieger als Jurypräsident in Cannes

Ruben Östlund ist mit seinen Filmen Dauergast und Mehrfachgewinner in Cannes. Erst im letzten Jahr gewann er mit seiner Satire «Triangle of Sadness» die Goldene Palme. In der Folge wurde der Film seit seinem Deutschlandstart im Oktober 2022 ein grosser Erfolg und ist in der Kategorie «Bester Film» bei den diesjährigen Oscars nominiert. Schon für den Vorgänger «The Square» holte Östlund 2017 den Hauptpreis in Cannes. 2014 erhielt er für seinen internationalen Durchbruchsfilm «Höhere Gewalt» den Preis der Jury in der Nebenkategorie «Un Certain Regard».