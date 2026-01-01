Rückblick nach Trennung: 2025 war für Ana Ivanović ein hartes Jahr

«Danke für die Lektionen, die Herausforderungen und dafür, dass du mir gezeigt hast, wo ich noch wachsen musste», erklärt Ivanović weiter. «Ich gehe mit Frieden im Herzen und voller Vorfreude auf das, was vor mir liegt, ins Jahr 2026. Und bei all dem bin ich meiner Familie und meinen Freunden für immer dankbar – eure Liebe hat mich mehr getragen, als ihr jemals wissen werdet.» Der Name ihres Ex–Partners fällt in dem Beitrag aber nicht.