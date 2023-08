Manchester City ist erfolgreich in die neue Saison gestartet

Guardiolas Assistent Lillo hatte in der vergangenen Saison noch den Katar-Klub Al-Sadd trainiert. Von 2020 bis 2022 war er allerdings schon Assistenztrainer unter Guardiola gewesen. Jetzt wird er das Team während der Trainingseinheiten sowie in den beiden anstehenden Spielen gegen Sheffield United am 27. August und Fulham am 2. September betreuen.