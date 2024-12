Rückkehr auf die Bühne: Mariah Carey gibt Rihanna besonderes Autogramm

Drei Konzerte fielen aus

Zuvor musste Carey, die mit ihrem Hit «All I Want For Christmas Is You» auch dieses Jahr wieder die Charts der Vorweihnachtszeit eroberte, drei Shows absagen. Ausgerechnet in ihrer Hochsaison hatte sie eine Grippe erwischt. «Pittsburgh, leider muss ich sagen, dass ich mir die Grippe eingefangen habe. Es bricht mir das Herz, dass ich die Show heute Abend leider absagen muss. Ich liebe euch alle so sehr», schrieb die 55–Jährige am 11. Dezember auf X (ehemals Twitter). Zwei Tage später gab sie dann bekannt, dass sie noch zwei weitere Shows absagen muss. «Newark und Belmont – ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten, aber leider bin ich immer noch krank und muss die Shows heute Abend und am Sonntag absagen», erklärte sie ebenfalls bei X.