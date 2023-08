«Rückkehr nach Hogwarts»: Sat.1 zeigt «Harry Potter»-Reunion

«Rückkehr nach Hogwarts»: Darum geht es in der «Harry Potter»-Doku

In «Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter» erinnern sich die Stars der Filme an die Entstehung der Reihe. Daniel Radcliffe (34), Emma Watson (33) und Rupert Grint (34) treffen sich etwa am Set der Zauberschule Hogwarts und schwelgen in Erinnerungen.