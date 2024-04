Rückkehr nach Krebsdiagnose: König Charles III. zeigt sich strahlend

Er ist zurück – und sieht erholt wie lange nicht aus: König Charles III. (75) hat sich bei seinem ersten offiziellen Auftritt seit seiner Krebsdiagnose strahlend und in bester Laune gezeigt. Als er am University College Hospital in London zusammen mit Ehefrau Camilla (76) eintraf, lächelte er Fotografen und Wartenden zu und winkte in die Menge. Nachdem er krankheitsbedingt in den vergangenen Monaten kürzertreten musste, ist er nun zu seinen royalen Aufgaben zurückgekehrt. Charles ist bei seinem Besuch im Krebszentrum zum neuen Schirmherrn von Cancer Research UK ernannt worden.