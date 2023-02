Rückkehr nach Mittelerde: Neue «Herr der Ringe»-Filme in Arbeit

Es steht zu vermuten, dass Warner Bros. mit der Entwicklung eines oder mehrere «Herr der Ringe»-Filmprojekte beginnen wird. Zuvor ist für April 2024 die Veröffentlichung des Animationsfilms «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» angekündigt. Der Anime-Kinofilm spielt rund 200 Jahre vor Jacksons Filmreihe über Frodo, Aragorn und Gandalf. Die «Herr der Ringe»-Filmtrilogie spielte zu Beginn des Jahrtausends knapp drei Milliarden US-Dollar an den Kinokassen ein. Alle sechs Mittelerde-Filme von Warner Bros. kamen zusammen auf ein Einspielergebnis von sechs Milliarden Dollar.