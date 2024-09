Rückkehr nach vier Jahren: André Dietz wieder bei «Alles was zählt»

Nun verbringt André Dietz wieder mehr Zeit am Set – seit kurzem steht er wieder vor der «Alles was zählt»–Kamera. «Ingo wird immer Ingo bleiben. Ob er erwachsener geworden ist? Das weiss ich selbst noch nicht, allerdings werden ihn nie dagewesene Dramen ereilen», kündigt André Dietz an. «Ingo hat 14 Jahre lang Cowboystiefel getragen, fünf Wellen von ‹Karohemden–sind–gerade–unmodern› überstanden und ist immer der kleine Junge mit dem goldenen Herz geblieben. Das soll auch so bleiben. Ich sag mal so: Du kriegst Ingo aus dem Pott, aber den Pott nicht aus Ingo.» Der Lebenskünstler hatte Essen eigentlich verlassen, um zu seiner in Afrika verunglückten Tochter Zoe zu reisen. Nun will Zadek die Steinkamps laut RTL für ein spannendes neues Projekt begeistern – und merkt dabei, dass ihm seine Heimat doch mehr bedeutet als er gedacht hätte.