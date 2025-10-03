Rückkehr von «Monster»: Lohnt sich «Die Geschichte von Ed Gein»?

Auch Autor Ian Brennan (47), der das Drehbuch zu jeder der acht Folgen von «Monster: Die Geschichte von Ed Gein» verfasst hat, findet: «Es ist wirklich verblüffend, wie einflussreich ein seltsamer Mann in einer Scheune mitten in Wisconsin sein kann. Das ist einfach die Welt, in der wir leben, dass er diese Lunte gezündet hat, die einfach weiterbrannte und diese kontinuierliche Flut wirklich intensiver, bizarrer, seltsamer Bilder in Gang gesetzt hat. Ich kann mir keine andere Person vorstellen, die wirklich so einflussreich für ein Genre des Fernsehens und Films ist.»