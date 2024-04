Rückkehr zu Social Media? Melina Sophie hat neuen Instagram-Account

Bei Melina Sophie (28) kündigt sich eine Rückkehr in die sozialen Medien an. Mit 1,8 Millionen Followern auf YouTube und 3,6 Millionen Fans auf Instagram gehörte die Influencerin zusammen mit Bianca Heinicke (31) und Dagi Bee (29) zu den grössten Webstars Deutschlands. Ende 2021 löschte sie ihre Accounts von den sozialen Medien. Jetzt bahnt sich ein Comeback an. Auf Instagram ist ein neuer Account mit ihrem Namen aufgetaucht.