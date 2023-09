Rückschlag für seine Ex: So viel Unterhalt muss Kevin Costner zahlen

Schauspieler Kevin Costner (68) wird in Zukunft angeblich 63.209 US–Dollar (etwa 58.500 Euro) pro Monat an Unterhalt für seine Kinder zahlen. Das setzte ein Gericht dem «People»–Magazin zufolge nun fest. Damit bekam der «Yellowstone»–Star laut dem Bericht nach einer zweitägigen Verhandlung in Santa Barbara seinen vorgeschlagenen Betrag bewilligt. Seine von ihm getrenntlebende Frau Christine Baumgartner (49) hatte offenbar sehr viel mehr gefordert.