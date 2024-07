Rückzug von US-Präsident Joe Biden: So reagieren die US-Stars

Auf die Nachricht von Joe Bidens (81) Rückzug haben sich zahlreiche Prominente im Netz gemeldet. Der US–Präsident hatte am Sonntag (21. Juli) nach immer lauter werdender Kritik bekannt gegeben, nicht mehr für das Amt zu kandidieren. «Joe Biden wird als ein Mann in die Geschichte eingehen, der in seiner vierjährigen Amtszeit Bedeutendes geleistet hat», regierte etwa Hollywood–Ikone Barbra Streisand (82) auf X (ehemals Twitter) auf diese Entscheidung.