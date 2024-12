Rudi Carrell: Einen wie ihn hat es vorher nicht gegeben

Bei der Arbeit ist für ihn Schluss mit lustig, alles muss nach seiner Pfeife tanzen, Carrell ist vernarrt in Perfektion und kann im Umgang mit Kollegen sehr beleidigend sein. «Dieser Mensch ist ein Unmensch, so was habe ich noch nie erlebt», sagt die Kabarettistin Gisela Schlüter (1914–1995). Er gesteht 1985 in einer Talkshow: «Ich war früher das grösste Arschloch in Deutschland. Ich war widerlich.»