«Rudi Völler - Es gibt nur einen»: Doku feiert im Oktober Premiere

Zahlreiche Weggefährten sind ebenfalls in der Doku zu sehen. So wird Völler beim gemeinsamen Essen mit Lothar Matthäus (64) zu sehen sein. Zudem werden Oliver Kahn, Rainer Calmund, Michael Ballack, Otto Rehhagel und Julian Nagelsmann zu Wort kommen. Abseits des Rasens wird Völler einen Einblick in sein Privatleben gewähren. Mit seinem langjährigen Freund Marius Müller–Westernhagen besucht er eine Ausstellung, mit seinen drei Söhnen ist er auf dem Padel–Court zu sehen, es gibt ein Familienessen, und mit seiner Frau Sabrina spaziert er über den Circus Maximus, während die beiden an ihr Kennenlernen in Rom zurückdenken.